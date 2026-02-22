«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы

Порою даже детская классика может внезапно стать поводом для жарких взрослых споров. Сеть «взорвал» разбор мультфильма 1964 года «Дюймовочка», где автор уверяет – советские мультипликаторы серьезно изменили финал Андерсена и тем самым лишили историю главного смысла.
Разбор на «Дзене» начинается с ностальгии: знакомый сюжет, Жаба с инфантильным сыном, Жук-ловелас, слепой богач Крот. По версии автора, Андерсен выстроил четкую галерею женихов – «маменькин сынок, ловелас, равнодушный богач и нормальный мужчина».
И именно последний, Король эльфов, в оригинале ведет себя достойно.
В мультфильме, утверждается в тексте, акценты смещены. Король мгновенно делает предложение и драматично восклицает: «Но если вы мне откажете, я умру от горя!», после чего картинно падает в обморок. Автор видит в этом эмоциональную манипуляцию.
Более того, в оригинальной сказке даже эльф ведет себя иначе. В книге он произносит:
«Тебя больше не будут звать Дюймовочкой! … Это гадкое имя, а ты такая хорошенькая! Мы будем звать тебя Майей!»
Автор подчеркивает разницу с мультфильмом, где звучит: «Ах, какое прекрасное имя!» – и, по мнению автора, вместе с этой деталью меняется и вся мораль.
«Вся мораль сошла на нет, адекватного мужчину заменили на манипулятора, сказка стала анти-сказкой».
Впрочем, в комментариях с «экспертом» категорически не согласны. Россияне настаивают, что дети подвоха не заметят вовсе, и уверяют: если о чем и думать за просмотром сказки, то уж точно не о психологии.
А вы как считаете?
