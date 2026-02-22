Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы

22 февраля 2026 16:40
Благо, далеко не все согласны с тем, что мульт, якобы, доносит до юных зрителей «неугодные» темы.

Порою даже детская классика может внезапно стать поводом для жарких взрослых споров. Сеть «взорвал» разбор мультфильма 1964 года «Дюймовочка», где автор уверяет – советские мультипликаторы серьезно изменили финал Андерсена и тем самым лишили историю главного смысла.

Разбор на «Дзене» начинается с ностальгии: знакомый сюжет, Жаба с инфантильным сыном, Жук-ловелас, слепой богач Крот. По версии автора, Андерсен выстроил четкую галерею женихов – «маменькин сынок, ловелас, равнодушный богач и нормальный мужчина».

И именно последний, Король эльфов, в оригинале ведет себя достойно.

В мультфильме, утверждается в тексте, акценты смещены. Король мгновенно делает предложение и драматично восклицает: «Но если вы мне откажете, я умру от горя!», после чего картинно падает в обморок. Автор видит в этом эмоциональную манипуляцию.

Более того, в оригинальной сказке даже эльф ведет себя иначе. В книге он произносит:

«Тебя больше не будут звать Дюймовочкой! … Это гадкое имя, а ты такая хорошенькая! Мы будем звать тебя Майей!»

Автор подчеркивает разницу с мультфильмом, где звучит: «Ах, какое прекрасное имя!» – и, по мнению автора, вместе с этой деталью меняется и вся мораль.

«Вся мораль сошла на нет, адекватного мужчину заменили на манипулятора, сказка стала анти-сказкой».

Впрочем, в комментариях с «экспертом» категорически не согласны. Россияне настаивают, что дети подвоха не заметят вовсе, и уверяют: если о чем и думать за просмотром сказки, то уж точно не о психологии.

А вы как считаете?

Ранее мы писали: В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»

Фото: Кадр из мультфильма «Дюймовочка» (1964)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
