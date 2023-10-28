Вся кривая, косая: Таисия Повалий под толстым слоем грима скрывает главный изъян
Врачи не могут помочь артистке.
Таисия Повалий не выходит из дома без макияжа. Знаменитость не хочет пугать народ своим видом. Под плотным слоем косметики она скрывает недостаток, который появился в результате неудачной пластики.
Прошло уже немало времени с тех пор, как певица провела процедуру у косметолога, в ходе которой ей ввели биополимерный гель. Звезда не знала, что этот материал не выводится из организма. Вскоре она с ужасом обнаружила на своем лице асимметрию: одна щека стала больше другой.
Так случилось из-за того, что специалист использовал разное количество материала. Исправить этот изъян, как заметила исполнительница, не могут даже врачи. Приходится маскировать его под толстым гримом, иначе видно, что артистка вся кривая, косая.
«Так и живу. Приходится чуть дольше делать макияж», — пожаловалась блондинка в беседе с «Московским комсомольцем».