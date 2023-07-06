Вся Коммунарка хохотала: вот что начудил Костомаров перед выпиской из больницы (видео)

После долгих месяцев реабилитации и восстановления Роман Костомаров был выписан из больницы. В благодарность врачам, боровшимся за его жизнь, спортсмен выступил с обращением, которое в итоге подняло настроение всей клинике.

Так, в заявлении Костомаров поблагодарил всех специалистов, которые лечили и ухаживали за ним. В конце же выступления, которое он выставил в социальные сети, фигурист пошутил, что остался доволен лечением, а особенно его порадовали лекарства.

«Ну и все препараты… препараты, кстати, хорошие», – рассмешил всю больницу спортсмен.

Выступление Костомарова развеселило не только сотрудников клиники, но и пользователей Сети. В комментариях к записи они отметили, что фигурист не растерял чувство юмора и с улыбкой смотрит на жизнь, несмотря на множество трудностей.