Вся Индия опешила от его поступка: чего вы не знали о Виру из «Месть и закон»

Звезда Болливуда Дхармендра прославился десятками ярких перевоплощений. Зрители со всего мира видели его в «Зите и Гите», «Цветке и камне», «Мести и законе» и других картинах, но мало кто догадывался, как сложилась личная жизнь артиста.

Так, первой избранницей знаменитости стала Пракаш Каур. Влюбленные поженились еще до популярности Дхармендра, когда им не было и 20 лет, и воспитывали двух наследников Санни и Бобби. Однако на съемках одного из своих фильмов актер знакомится с Хемой Малини, которая на долгие годы становится его главной партнершей на съемочной площадке.

Из-за постоянной совместной работы между Дхармендрой и Хемой зарождается взаимное чувство. Артисты влюбляются друг в друга, про их роман узнает вся Индия, но консервативные сограждане крайне негативно реагируют на измену кумира. Скандалы вокруг знаменитости становятся все больше и больше, однако он уверяет свою супругу, что никогда ее не бросит и не оставит воспитывать сыновей в одиночку.

И Дхармендра сдержал свое обещание. Он действительно не развелся с женой, но получил у брахманов разрешение на второй брак. В 1979 году он официально сделал Хему Малини своей второй женой, а спустя некоторое время у них родились две дочери Эша и Ахата.

Такое решение пришлось по духу жителям Индии. Скандалы вокруг артиста сразу же утихли, и консервативные соотечественники перестали интересоваться его личной жизнью.