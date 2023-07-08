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Вся Европа в восторге от красоты потомка русских князей: из-за его фото учащается пульс

8 июля 2023 13:15
Вся Европа в восторге от красоты потомка русских князей: из-за его фото учащается пульс

Устоять перед ним невозможно.

Николас Голицын делает большие успехи. Ранее британский актер появился в ряде ярких картин, а теперь стал лицом модного дома Fendi. И кажется, это только начало большого пути.

Не все знают, что артист может похвастаться благородным происхождением. Николас — потомок русских князей. Когда-то отец знаменитости, Джеффри Голицын, во время красного террора сбежал в Европу. Там он встретил американку с греческими корнями Лору Папаянни. В результате этого союза на свет появился редкий красавец.

Сегодня вся Европа сходит с ума от очаровательного Николаса. Спокойно смотреть на снимки модели невозможно — от вида знойного брюнета с густыми бровями и проникновенным взглядом тут же учащается пульс.

Актер оберегает личную жизнь от посторонних, поэтому поклонницам остается лишь гадать, есть ли у них шанс покорить его сердце. В соцсетях Николас предпочитает концентрироваться на своем творчестве.

Оказалось, что он обладает не только драматическим, но и музыкальным талантом. Голицын играет на скрипке, но гораздо больше любит гитару. На странице звезды нередко появляются видео, где он исполняет не только версии популярных песен, но и собственные сочинения.

Вся Европа в восторге от красоты потомка русских князей: из-за его фото учащается пульс
Фото: Кадры из фильма «Юность Петра» (1980), кадр из фильма «До предела» (2016)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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