«Вся боль империи в глазах его»: реальный Рустем-паша внешне почти идентичен с сериальным — ИИ изучил хронику и нарисовал визиря

Он — не просто зять великого Сулеймана. Он — один из самых влиятельных и одиозных фигур эпохи. Дамат Рустем-паша, вознесённый с конюшен во дворец, стал героем сериала «Великолепный век». И сегодня мы выясним, насколько экранный интриган, которого сыграл Озган Гювен соответствует историческому оригиналу? Хотя бы внешне.

На экране: мастер манипуляций и муж султанши

В сериале Рустем-паша появляется как «свой человек» Хюррем: преданный, расчётливый и крайне опасный. Его путь от сына свинопаса до великого визиря показан как торжество воли, хитрости и своевременной женитьбы. Он женится на Михримах и превращается в реальную угрозу для противников Роксоланы.

После казни Мустафы Рустем теряет позиции, а позднее — и жизнь, запутавшись в собственной жадности и страстях.

Этот образ, при всей его карикатурности, удивительно живуч. И, по мнению некоторых историков, даже отчасти справедлив. Только вот настоящего Рустема никто из нас никогда не видел. До сегодняшнего дня.

Нейросеть в деле: как мог выглядеть настоящий Рустем

Портреты паши сохранились лишь в миниатюрах, где черты лица стилизованы под канон, а головные уборы больше головы вдвое. Но теперь — у нас есть нечто другое. На основе османской миниатюры и современных технологий нейросеть создала фотореалистичное изображение человека, который вполне мог быть Рустемом-пашой. И он и впрямь похож на Гювена!

«Вся боль Османской империи в его глазах. Человек, уставший нести государство на спине — но не опускающий ношу», — поэтично подписала портрет нейросеть.

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