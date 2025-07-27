Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вся боль империи в глазах его»: реальный Рустем-паша внешне почти идентичен с сериальным — ИИ изучил хронику и нарисовал визиря

«Вся боль империи в глазах его»: реальный Рустем-паша внешне почти идентичен с сериальным — ИИ изучил хронику и нарисовал визиря

27 июля 2025 19:34
«Вся боль империи в глазах его»: реальный Рустем-паша внешне почти идентичен с сериальным — ИИ изучил хронику и нарисовал визиря

Кастинг-директор популярнейшего турдизи постарался на славу.

Он — не просто зять великого Сулеймана. Он — один из самых влиятельных и одиозных фигур эпохи. Дамат Рустем-паша, вознесённый с конюшен во дворец, стал героем сериала «Великолепный век». И сегодня мы выясним, насколько экранный интриган, которого сыграл Озган Гювен соответствует историческому оригиналу? Хотя бы внешне.

На экране: мастер манипуляций и муж султанши

В сериале Рустем-паша появляется как «свой человек» Хюррем: преданный, расчётливый и крайне опасный. Его путь от сына свинопаса до великого визиря показан как торжество воли, хитрости и своевременной женитьбы. Он женится на Михримах и превращается в реальную угрозу для противников Роксоланы.

«Вся боль империи в глазах его»: реальный Рустем-паша внешне почти идентичен с сериальным — ИИ изучил хронику и нарисовал визиря

После казни Мустафы Рустем теряет позиции, а позднее — и жизнь, запутавшись в собственной жадности и страстях.

Этот образ, при всей его карикатурности, удивительно живуч. И, по мнению некоторых историков, даже отчасти справедлив. Только вот настоящего Рустема никто из нас никогда не видел. До сегодняшнего дня.

Нейросеть в деле: как мог выглядеть настоящий Рустем

Портреты паши сохранились лишь в миниатюрах, где черты лица стилизованы под канон, а головные уборы больше головы вдвое. Но теперь — у нас есть нечто другое. На основе османской миниатюры и современных технологий нейросеть создала фотореалистичное изображение человека, который вполне мог быть Рустемом-пашой. И он и впрямь похож на Гювена!

«Вся боль империи в глазах его»: реальный Рустем-паша внешне почти идентичен с сериальным — ИИ изучил хронику и нарисовал визиря

«Вся боль Османской империи в его глазах. Человек, уставший нести государство на спине — но не опускающий ношу», — поэтично подписала портрет нейросеть.

Ранее мы писали: «Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото) «Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото) Читать дальше 25 июля 2025
Помните Фатьму из «Великолепного века»? У героини есть 2 отличия от реальной личности — одно связано с Хюррем Помните Фатьму из «Великолепного века»? У героини есть 2 отличия от реальной личности — одно связано с Хюррем Читать дальше 28 июля 2025
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов Читать дальше 25 июля 2025
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут 8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут Читать дальше 24 июля 2025
Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше Читать дальше 28 июля 2025
Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли Читать дальше 28 июля 2025
Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу Читать дальше 28 июля 2025
«Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос «Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос Читать дальше 28 июля 2025
Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов Читать дальше 28 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше