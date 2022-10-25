Встретят настоящую любовь: 4 знака Зодиака, которым ноябрь принесет счастье

Когда золотая пора осени с яркими красками и разноцветными листьями уже миновала, а настоящая сказочная зима еще не наступила, человек остро нуждается в позитивных эмоциях. А что еще, кроме любви, способно доставить столько радости и раскрасить даже серый ноябрьский день в яркие краски? Астрологи рассказали, какие знаки зодиака до конца осени встретят свою любовь и почувствуют себя по-настоящему счастливыми.

Овен

Грядущий ноябрь у Овнов будет горячим - под стать их огненному темпераменту. По словам астрологов, именно в этом месяце у уроженцев знака будут все шансы встретить свою вторую половинку. Особенно настоятельно звезды рекомендуют присмотреться к тем представителям противоположного пола, которые находятся рядом уже продолжительное время. Вполне вероятно, что кто-то из них втайне вздыхает по Овну и надеется на взаимность.

Уроженцу знака осталось лишь угадать, кто это.

Дева

Представители земного знака с легкостью перечислят вам наизусть все законы логики, а вот в том, что касается сферы чувств, они оказываются полными профанами. Дева уже достаточно давно испытывает романтический интерес к конкретному человеку, однако озвучить это не спешит и ожидает, что тот первым сделает шаг навстречу.

Звезды говорят, что уроженцам знака не стоит бояться услышать “нет” - дело в том, что их краш и сам давно заинтересованно поглядывает в сторону Девы.

Стрелец

У Стрельцов всегда столько дел и проблем, что на личную жизнь совсем не остается времени. Ситуация уже настолько патовая, что друзья этого знака всерьез обеспокоились и принялись искать подходящий вариант. Свободолюбивые Стрельцы могут возмутиться таким поворотом событий и отказаться знакомиться с человеком, которого заботливые “свахи” ему навязывают.

Однако звезды говорят, что из этой затеи может что-то получиться. Главное - не отмахиваться сразу от советов друзей.

Козерог

Практически вся жизнь Козерога проходит на работе. Неудивительно, что у многих представителей этого знака до сих пор нет второй половинки - они круглые сутки находятся в офисе. Однако астрологи утверждают, что в ноябре Козерогам стоит задуматься о служебном романе.