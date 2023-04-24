Встретив, пройдете мимо: в этих веселых старушках секс-символов 90-х не узнать (фото)

Сестер Тилли сегодня можно считать вполне состоявшимися актрисами. Однако в юности лишь Дженнифер мечтала сниматься в кино, а вот Мег хотела стать балериной. Но травма спины разрушила все надежды девушки, и она последовала примеру близкой родственницы. Так в Голливуде и появился очередной тандем.

Сногсшибательные брюнетки с чарующими карими глазами обладали экзотической внешностью благодаря смешению китайской, финской и ирландской кровей. К тому же их актерское мастерство высоко оценили члены Американской киноакадемии, за что девушек номинировали на премию «Оскар». Пик их популярности пришелся на 90-е, и тогда они стали настоящими секс-символами. Однако в дальнейшем их карьера напоминает опасный аттракцион с крутыми горками.

Сестры то прекращали сниматься, то вновь появлялись на экранах. А теперь и самые преданные поклонники не узнают актрис на улице. Добрые старушки с морщинами на лице и милыми улыбками даже отдаленно не похожи на тех роковых красоток из прошлого.