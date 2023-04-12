Встретив на улице, пройдете мимо: самого большого певца 90-х не узнать (фото)

Те, чья молодость пришлась на 90-е, прекрасно помнят Сергея Крылова. Его называли самым большим певцом страны из-за его внушительных габаритов. Карьера Крылова развивалась успешно, но внезапно он пропал с экранов.

В 80-е и 90-е Сергей Львович выпускал альбомы и гастролировал по стране. Харизматичный артист был частым гостем на разных телешоу и программах, а его хиты «Осень» и «Девочка моя» распевала вся страна. Крылов покорил публику не только своими задорными песнями, но и зажигательными танцами на сцене, а лишний вес ему ничуть не мешал.

Однако слава длилась недолго, и к концу лихого десятилетия о Крылове стали забывать. В начале нулевых артист пережил страшную трагедию — не стало его матери и отчима. В их дом пробрался грабитель и расправился с хозяевами.

Крылову тяжело далось это испытание. Но благодаря супруге он смог прийти в себя и справиться с депрессией. Певец решил вернуться в профессию, но достичь былых успехов уже не смог. Сегодня 61-летнего артиста не узнать. Сергей Львович немного похудел, осунулся и обзавелся сединой. Теперь он предпочитает простой стиль, а на мероприятиях появляется в капюшонах.