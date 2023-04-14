Встретив на улице, пройдете мимо: Кирилла Соболева из «Кадетства» не узнать (фото)

Съемки в сериале «Кадетство» стали звездным часом для многих актеров. В их числе и Артем Терехов. Юному артисту досталась роль Кирилла Соболева. В этом образе он покорил немало женских сердец.

Однако после участия в популярном проекте карьера знаменитости забуксовала. Целых восемь лет он не появлялся на больших экранах. В 2015-м актер вернулся в отечественный кинематограф, но триумфальным это возвращение назвать трудно. Вскоре Терехов снова пропал с радаров.

Постепенно его слава угасла. Сегодня, встретив случайно артиста на улице, большинство пройдут мимо. И дело не только в том, что он утратил свою медийность. За прошедшие годы актер сильно изменился внешне, превратившись из обаятельного юнца-брюнета с густыми волосами в грузного мужчину с поредевшей шевелюрой.

Добавим, что ранее Терехов занимал должность руководителя и педагога студии «Атас», где дети обучаются сценической речи. Что касается личной жизни, то артист женат. Вместе с супругой Ольгой Беляевой он воспитывает сына.