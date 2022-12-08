Встретив на улице, пройдете мимо: как выглядит мисс Земля вне сцены (фото)

В этом году титул «Мисс Земля» впервые в истории завоевала кореянка. Мина Су Чой оставила позади австралийку, колумбийку и палестинку: им пришлось довольствоваться менее престижными наградами.

Конкурс «Мисс Земля» является самым молодым из четырех аналогичных мероприятий. Его цель — привлечь внимание к экологическим проблемам нашей планеты. Поэтому победительницей может стать лишь та красавица-девушка, которой небезразлична судьба всего живого на Земле. По мнению жюри, кандидатура Мины Су Чой полностью соответствует этим требованиям.

Она уроженка Южной Кореи, однако ее семья часто переезжала из одной страны в другую. Девушка жила в Австралии, а также у нее есть родня в Канаде и США. Поэтому она называет себя человеком мира. Мина Су Чой считает, что нашу планету спасет сострадание и умение чувствовать боль другого человека. Ее гуманистическая позиция покорила членов жюри.

Внешность Мины Су Чой нельзя назвать броской и эффектной. Безусловно, она симпатичная девушка, но многие, увидев ее на улице или в общественном месте, даже не обернутся вслед.