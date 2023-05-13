Встретив на улице, отвернетесь: при взгляде на Дину из «Сестер» оторопь берет
Уже не та милашка, какой была раньше.
Фильм Сергея Бодрова «Сестры» уже давно обрел статус культового. Картина стала не только первой режиссерской работой актера, но и дебютом будущей звезды Оксаны Акиньшиной. Вместе с ней в главной роли снялась Екатерина Горина — она сыграла Дину Муртазаеву, дочь авторитетного бандита.
Грандиозный успех фильма прославил актрис на всю страну, и они стали наперебой получать предложения. Так, Екатерину можно увидеть в некоторых известных картинах. В «Бандитском Петербурге» она сыграла девочку в поезде, а в «Эхе из прошлого» — Аню. Последней работой Гориной считается сериал «Последний министр».
Однако Горина никогда не грезила об актерской карьере. Она окончила филфак, изучила несколько языков и даже издала свою книгу. Также Екатерина организовала свой сайт, на котором публикует собственные статьи. Сегодня в 30-летней Гориной не узнать ту милашку Дину. Екатерина не наносит макияж и предпочитает свободную бесформенную одежду — теперь ее легко спутать с мальчиком. Поклонники «Сестер» были разочарованы, увидев такие метаморфозы, ведь актриса не следит за собой и ничуть этого не стесняется.