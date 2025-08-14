Меню
14 августа 2025 13:17
Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

В каждой картине найдутся пейзажи, которые захочется поставить на рабочий стол.

Уже завтра к Аляске будет приковано внимание всего мира, да и в последние дни интерес к штату США на северо-западе Северной Америки по очевидным причинам вырос в разы. Только вот следят за этим гигантским полуостровом сейчас вовсе не из-за величественных гор и сотен тысяч озёр — и зря. В этих дивных локациях разворачивались события десятков захватывающих фильмов. Мы выбрали пять, которые по-разному, но очень ярко показывают Аляску.

«В диких условиях» (Into the Wild, 2007) — одиночка против Севера

Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

История Кристофера МакКэндлесса, который отказался от привычной жизни, раздал деньги на благотворительность и отправился в путь, закончилась в глуши Аляски. Здесь он поселился в заброшенном автобусе, среди бескрайних лесов и холодных рек.

Шон Пенн снял «В диких условиях» так, что северная природа становится отдельным персонажем — красивым и равнодушным к человеческим мечтам. Ленты с таким финалом редко вдохновляют путешествовать, но здесь концовка не отменяет ощущения свободы.

«Бессонница» (Insomnia, 2002) — полярный день и мутная совесть

Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

Кристофер Нолан перенёс свой мрачный триллер в вымышленный городок на Аляске, где солнце летом не садится вовсе. Детектив в исполнении Аль Пачино приезжает расследовать убийство, но из-за полярного дня перестаёт спать и постепенно теряет ясность ума.

Белые ночи давят так же сильно, как и груз вины — и зритель буквально ощущает это клаустрофобическое «светлое» безумие. Сюжет держится не на погонах и погонях, а на психологическом поединке, в котором участвует даже природа.

«30 дней ночи» (30 Days of Night, 2007) — когда темнота приходит надолго

Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

Настоящий кошмар начинается в Барроу, когда город погружается в месяц полярной ночи. Вместо тихой зимовки жителей ждёт нашествие вампиров, для которых вечная темнота — лучший подарок судьбы.

Суровый климат, метели и изоляция превращают ужастик в «выживач», где никакой рассвет не придёт на помощь. Здесь Аляска показана не как туристическая открытка, а как место, где сама природа на стороне монстров.

«Балто» (Balto, 1995) — легенда Нома в семейном формате

Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

Анимационная драма, основанная на реальных событиях гонки за сывороткой от дифтерии в 1925 году. Когда город Ном оказался отрезан от мира метелями, упряжки ездовых собак смогли доставить лекарство через сотни километров льда.

Главный герой, наполовину волк, наполовину пёс, стал символом верности и смелости. Фильм бережно соединяет приключение, исторический контекст и добрую семейную интонацию, а образы северных просторов — не хуже документалки.

«Предложение» (The Proposal, 2009) — ситкинская романтика

Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом показывает Аляску совсем иначе. Здесь — туманные бухты, рыбацкие лодки, деревянные дома и мягкий северный свет.

По сюжету действие происходит в Ситке, и хотя снимали в основном в другой части США, местный колорит передан узнаваемо. Это тот случай, когда даже лёгкий жанр не обходит вниманием атмосферу края, где дикая природа соседствует с уютными семейными драмами.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
