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Встретились спустя 8 лет: вот как сейчас выглядят звезды «Великолепного века»

28 июля 2022 19:40
Встретились спустя 8 лет: вот как сейчас выглядят звезды «Великолепного века»

Поклонники не смогли скрыть свое удивление.

Сельма Эргеч, Нур Феттахоглу и Селен Озтюрк взбудоражили поклонников, вновь встретившись вместе после завершения «Великолепного века». Как оказалось, артистки давно стали подругами.

В своих блогах знаменитости поделились трогательными снимками с общего вечера, который провели в одном из ресторанов Стамбула. Судя по публикации, актрисы прекрасно провели время, поделившись друг с другом новостями.

Встретились спустя 8 лет: вот как сейчас выглядят звезды «Великолепного века»

Внимательные фанаты не прошли мимо неожиданной публикации. Многие отметили, что со времени выхода «Великолепного века» они ни разу не видели знаменитостей вместе. Другие же обратили внимание, что прошедшие восемь лет не сказались на их внешности. По мнению преданных фанатов, Эргеч, Феттахоглу и Озтюрк до сих пор можно смело назвать одними из самых красивых актрис Турции.

«Как всегда прекрасны», — пишут пользователи Сети.

Фото: Кадр из сериала, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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