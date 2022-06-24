Встретились не просто так: Цискаридзе рассекретил связь с иностранкой

Николай Цискаридзе намекнул на роман с преподавательницей балета из Кореи. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях артиста.

По данным СМИ, 48-летний танцор никогда не был женат. Из-за этого вокруг личной жизни артиста постоянно возникают все новые и новые слухи, а поклонники не устают обсуждать его возможные романы. Однако теперь сам Цискаридзе решил положить конец многочисленным домыслам. В своем блоге он опубликовал совместный снимок со своей коллегой Сол Ким, с которой он встретился в одном и московских кафе. Знаменитости в кадре нежно обнимаются, а вся публикация сопровождена многочисленными смайликами с сердечками.

Точно таким же кадром поделилась и сама Ким в своих социальных сетях. Знаменитости предпочли не раскрывать, действительно ли они встречаются или являются лишь близкими друзьями, однако поклонники решили, что таким образом Цискаридзе намекает на свой роман.