Встретила Саида в реальности: за кого на самом деле вышла замуж Жади из «Клона»
Личная жизнь звезды оказалась довольно насыщенной.
Зрители сериала «Клон» жалели Жади, которой пришлось выйти замуж за нелюбимого Саида. Эта история несчастной любви со счастливым концом сделала исполнительницу главной роли, актрису Джованну Антонелли, невероятно популярной.
В реальности артистка тоже далеко не сразу наладила личную жизнь. Прежде чем найти свою любовь, звезда экрана несколько раз побывала замужем. С первым супругом она познакомилась еще в школе. Этот брак просуществовал четыре года, и в начале нулевых супруги расстались.
Со вторым мужем актриса встретилась на съемочной площадке «Клона». Поклонники были невероятно рады, когда узнали, что Антонелли и Мурило Бенисио полюбили друг друга. У пары появился сын, но от расставания влюбленных это не уберегло.
После Джованна зарегистрировала свои отношения с бизнесменом Роберто Локашио, с которым хотела переехать в США. В эти планы вмешался Бенисио, который не дал своего согласия на переезд сына. Долгие судебные тяжбы с экс-супругом привели к тому, что актриса и предприниматель развелись.
Впоследствии знаменитость воспылала чувствами к режиссеру Леонарду Ногейре. Именно он стал новым избранником актрисы. Между тем фанаты отмечают, что Джованна словно встретила Саида в реальности, ведь ее возлюбленный похож на сериального мужа артистки. Добавим, что супруги воспитывают двоих дочерей — Антонию и Софию.