Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста

Сам актер найти общий язык с супругой в этом вопросе не сумел.

История Александра Ширвиндта всегда казалась образцом тихого семейного счастья. Народный артист, блестящий сатирик, мудрый наставник — рядом с ним более шестидесяти лет шла его жена, архитектор Наталья Белоусова. Но после смерти актера выяснилось: за фасадом «идеального брака» скрывалась драма, о которой почти никто не говорил вслух.

Тайна, которая жила в тени

В театральной среде слухи о внебрачном ребенке Ширвиндта ходили давно. В конце 1960-х у актрисы Марины Лукьяновой родился сын Федор. Официально мальчик носил фамилию матери, отцовство артиста не признавалось, но близкие по взгляду якобы понимали — это сын Александра Анатольевича.

С годами тайна не исчезла. Ширвиндт помогал ребенку, но делал это осторожно, через друзей. Актриса Наталья Селезнева на шоу Андрея Малахова вспоминала:

«Мишка Державин в чемодан с гастролей закладывал для него маечки, колготки, трусики. Шура не мог сам принести. Давал Мишке, потом забирал».

Так выглядела забота отца, который не имел права открыто протянуть руку своему мальчику.

Запрет и боль

По словам Селезневой, главным препятствием была жена артиста. Белоусова категорически запретила появление Федора в доме.

«Она очень жестоко поступила по отношению к Феде Лукьянову. Он не бывал у них в доме. Это было неправильно», — откровенно призналась актриса.

Сам Ширвиндт, казалось, смирился: он не стал бороться за то, чтобы внебрачный сын стал частью семьи. «Что-то смалодушничал», — добавляла Селезнева с грустью. Получалось, великий артист сумел выстроить карьеру и сохранить семейный союз, но цену за это заплатил ребенок.

Два сына

Официальный сын Михаил и Федор давно знают друг о друге. Юрий Назаров, близкий друг Ширвиндта, подтверждает:

«Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек!»

И действительно — сегодня Лукьянов успешен и уважаем.

Федору 58 лет. Он окончил филфак МГУ, владеет иностранными языками, работает ведущим программы «Международное обозрение» на «России 24». Параллельно преподает в Высшей школе экономики и возглавляет Совет по внешней и оборонной политике.

Его фото рядом с президентом России — прямое свидетельство того, что мальчик, когда-то отодвинутый от семьи, все же смог построить блестящую карьеру.

Молчание как выбор

Сам Лукьянов не стремится комментировать свою биографию. На вопросы журналистов он отвечает:

«Юрий Назаров прекрасный артист, но не имею чести его знать. А свою частную жизнь я оставляю при себе и не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться».

Это молчание — словно защита: он не оправдывается, но и не отрицает очевидного.

Семья и ее изнанка

История о внебрачном сыне не перечеркивает любви Ширвиндта и Белоусовой. Их союз длился 65 лет, и жена действительно «любила мужа больше, чем себя», как говорят коллеги. Но теперь становится ясно, какой ценой поддерживался образ «идеальной семьи».

Ширвиндт часто повторял: он испортил жизнь только одной женщине — своей супруге. На деле же пострадал и другой человек — тот, кому отказали в праве быть сыном по-настоящему.

Ранее мы также писали: Жена бросила из-за денег, опозорился в метро, урвал казахскую красотку: взлеты и падения «бугая» из «Уральских пельменей»