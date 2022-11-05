Встречалась с экранным отцом и жутко похорошела: как выглядит и живет избалованная Мел из «Клона»

Дебора Фалабелла появилась на свет в актерской семье, так что ее будущее было заранее предопределено. В 22 года актриса исполнила роль трудного подростка Мел в сериале «Клон» – и проснулась мировой звездой. Правда, знаковая роль далась Фалабелле тяжело – и она даже впала в депрессию.

«Клон» проложил артистке дорогу в полнометражное кино – и Дебора Фалабелла сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых нашумевший «Проспект Бразилии».

Не менее яркая и личная жизнь Деборы: ей приписывали множество романов со звездными красавцами.

Мужем актрисы стал музыкант Эдуардо Иполито. В 2009 году пара обзавелась дочерью Ниной, однако ребенок не смог спасти брак. После развода красавица Дебора Фалабелла долго не горевала и закрутила еще несколько романов – сейчас она счастлива в отношениях с актером Густаво Ваза.