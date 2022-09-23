Встреча с Джонни за деньги? Депп обратился к поклонникам с заявлением

Джонни Депп снова стал героем новостных сводок. Не успели поклонники актера выдохнуть после окончания его скандального развода с бывшей женой Эмбер Херд, как «пират» попал в новые неприятности. Его имя связали с громкими мошенническими делами.

Как выяснилось, уже некоторое время в Сети от лица актера действуют аферисты. Они предлагают фанатам звезды встречу с ним или просто онлайн-общение. Взамен мошенники просят заранее оплатить время востребованного актера. Для большей убедительности преступники даже воспроизводят голос Деппа с помощью цифровых сервисов. На их методы попались уже несколько пользователей.

Артист был вынужден лично выйти на связь с поклонниками в соцсетях. В его аккаунте появилось сообщение с просьбой к подписчикам быть бдительными и не доверять аферистам. Как говорится в заявлении, Джонни не общается с фолловерами в личных сообщениях, по электронной почте или по телефону. А значит, и о встрече с ним договориться таким образом невозможно.