Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой

На пике славы в 90-х успех «Ласкового мая» был настолько огромен, что в каждом городе группа собирала стадионы. Послушать молодых музыкантов во главе с солистом Юрой Шатуновым приходили десятки тысяч поклонниц. Этой известности завидовали другие коллеги.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о конфликте, который в прошлом произошел между Пугачевой, Шатуновым и Разиным. Оказалось, что Примадонна была не слишком довольна тем, что группа отбирала у нее часть слушателей, а значит, и заработков. По словам Соседова, в тот же период Алла активно гастролировала по России с собственным театром. За выступления ей платили наличными: по некоторым данным, гонорар Пугачевой передавали в больших сумках. Но для музыкантов «Ласкового мая» высокие доходы тоже были привычны.

«Она тогда изумилась, что получала даже меньше», — заявил Соседов в беседе с «Телепрограммой.pro ».

Критик добавил, что возмущенная Пугачева подала запрос в органы, чтобы заработки коллектива проверили. После такого поведения Разин с Шатуновым предпочитали не общаться с певицей.