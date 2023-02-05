Вставила зубы, а морщины трогать не стала: как сейчас выглядит пожилая мать Преснякова

Талантливая советская певица Елена Преснякова подарила отечественной эстраде ещё одного выдающегося музыканта. Ее сын Владимир стал известнее матери, но она до сих пор продолжает вызывать восторг у своих поклонников.

Появившись в программе «Судьба человека» 76-летняя женщина заставила зрителей удивиться картинке на экране.

В студию солистка «Самоцветов» пришла в элегантном желтом пиджаке и с шикарной пышной причёской. Такой образ сделал ее на несколько лет моложе, но все же не смог полностью скрыть солидный возраст исполнительницы.

На лице Елены многие заметили морщины, а сильнее всего они были видны на ее шее. Женщина призналась, что боится уколов и избегает любых пластических операций. Однако она все же решилась на одно изменение. Певица сделала новые зубы и теперь может без зазрения совести демонстрировать свою голливудскую улыбку.