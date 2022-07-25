Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну

Одной из ведущих VK Fest в этом году стала Анастасия Ивлеева. Популярный блогер своим поведением опровергла все слухи о возможном воссоединении с бывшим мужем Элджеем. Сначала она открыто флиртовала на сцене с Тимати и позволила музыканту поцеловать себя в щеку. В то же время Анастасия то и дело отмечала, что она сейчас свободна от отношений. А затем Ивлеева устроила шоу на всю страну, встав перед Басковым на колени.

Артист восхитился энергией и талантом Анастасии и попросил ее о поцелуе. Подниматься на сцену Николай не стал, так что Ивлеевой самой пришлось наклоняться к певцу. Басков воспользовался моментом, страстно прижал Анастасию к себе и поцеловал в губы. Причем поцелуй оказался настолько продолжительным, что блогер выглядела смущенной и растерянной. Она явно не ожидала от Баскова такого откровенного поступка. В соцсетях пользователи тут же окрестили выходку звезд «пранком, вышедшим из-под контроля».