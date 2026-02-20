Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест)

В советском кино брюнетки часто играли роковых красавиц, женщин с тайной или тех, кто разбивает мужские сердца. И актрисы справлялись блестяще: достаточно было одного взгляда исподлобья – и весь зал уже сопереживал их героиням.

Давайте честно: многих из этих женщин мы запомнили именно благодаря их внешности. Сюжеты могли стираться из памяти, цитаты забываться, но лица оставались с нами навсегда.

В этом тесте мы собрали кадры с самыми яркими брюнетками советского экрана. Попробуйте угадать, из какого фильма каждая из них. Возможно, это будет не так уж просто. Но зато появится повод пересмотреть классику.

