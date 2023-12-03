Вспомнить все: этот тест определит, насколько хорошо «работает» ваша память

Только 5% человек могут получить отличный результат.

Человеческий мозг гораздо мощнее бытового компьютера. Он может сохранять информацию на долгие годы и использовать в будущем. Память похожа на огромный сундук, в котором можно найти факты, ассоциации, впечатления, даже запахи.

Но у каждого человека она работает по-своему. Одни никогда не путают услышанные голоса, другие и через десять лет способны увидеть перед внутренним взором страницу прочитанной книги. Третьи могут дословно повторить услышанную накануне беседу.

Как обстоит дело с памятью у вас? Насколько вы внимательны к деталям, сколько фактов и информации о прошлом способны использовать в повседневной жизни?

Чтобы узнать это, пройдите легкий тест. Он поможет определить, как вы сохраняете данные в своем «суперкомпьютере» и позволит лучше узнать особенности вашей личности.