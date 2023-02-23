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Вспомнить стыдно: эта выходка возлюбленной Костомарова повергла фанатов в шок

23 февраля 2023 14:00
Вспомнить стыдно: эта выходка возлюбленной Костомарова повергла фанатов в шок

В искренность чувств этой девушки верили многие.

На завораживающем шоу «Ледниковый период» пары демонстрировали на катке не только аксели и тулупы, но и удивительную актерскую игру. Особенно сильно зрителей поразили трепетные отношения между Оксаной Домниной и Владимиром Яглычем.

Все бы ничего, но красивая блондинка в это время встречалась с талантливым фигуристом Романом Костомаровым. Пусть их союз не был официально узаконен, но возлюбленные воспитывали дочь и жили вместе.

Вспомнить стыдно: эта выходка возлюбленной Костомарова повергла фанатов в шок

Из-за этого поклонники олимпийского чемпиона возмутились излишне правдоподобной «игре» его избранницы. Оксана вместе со своим партнером по шоу выполняла такие чувственные комбинации и поддержки, что зрители охотно верили в искренность ее эмоций. Кто-то утверждал, что это всего лишь продуманный пиар-ход, ведь позже Костомаров сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться.

Однако осадок от истории о любовном треугольнике все еще остался.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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