Вспомним и прослезимся: этими специфическими средствами лечили нас в СССР мамы и бабушки

Каждый, кто имел несчастье простыть в детстве, с самыми что ни на есть смешанными чувствами ждал процедуру лечения на дому. Кому-то выбранные мамой и бабушкой методы казались истинной экзекуцией.

Первым делом нужно было подышать над картошкой. В только что снятую с огня кастрюлю с корнеплодами (воду предварительно сливали) опускали лицо — как можно ближе к картофелю — и дышали паром. Голову при этом накрывали полотенцем, чтобы не упускать тепло. Ощущения от обжигающего кожу и проникающего в дыхательные пути воздуха забыть невозможно.

Если лучше ребенку не становилось, ему ставили горчичники. Их держали на коже до тех пор, пока она не покраснеет. Красная «метка» от горчичника была несравнима со следами от банок, хотя эту процедуру можно назвать наиболее приятной из всех.

От отравления заставляли пить раствор марганцовки, а измельченным с медом алоэ лечили насморк.