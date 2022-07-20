«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос

Анастасия Ивлеева похвасталась перед подписчиками в Telegram ретро-снимком на фоне ковра. Фотосессию в духе 90-х блогер устроила на недавней презентации чипсов под собственной маркой в столичном клубе. В кадре Анастасия позирует в маске на лице, в коротком топе и шортах с очень низкой посадкой. Ее фолловеры отметили, что Ивлеева на вечеринке пошла вразнос.

«Вернула 90-е», «Как будто фото из прошлого», «Вспомнила молодость», — написали комментаторы.

Правда, повторить фото Ивлеевой на фоне ковра удалось немногим. Напомним, вечер закончился скандалом. В центре Москвы образовалась огромная очередь из желающих попасть в бар, но помещение не могло вместить всех посетителей. Внутри было душно и некомфортно. Многие из гостей покинули заведение, не дождавшись основной программы. Оскандалившаяся Ивлеева в соцсетях отчиталась, что на вечеринку пришли 1700 человек. При этом, по некоторым данным, клуб был рассчитан на количество посетителей в 8 раз меньше.