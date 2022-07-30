Вспомнил с содроганием: тайну Долиной выдал ее бывший муж

Бывший супруг Ларисы Долиной поделился интимными подробностями пережитых ею мук ради красоты. Это сегодня звезда рассказывает об интервальном голодании и хитрых приемах похудения, а в прошлом не раз ложилась под нож хирурга.

По словам Виктора Митязова, в конце 90-х Долина решилась на липосакцию, результат которой не стоил ни денег, ни страданий. Жир врачи откачали неравномерно, а смотреть на супругу в период восстановления без содрогания он не мог. Подобный опыт у артистки был и после пластики груди.

«Подтягивала. Лицо тоже делала — с подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно», — вспоминал экс-супруг Ларисы Александровны в интервью «КП ».

В период брака он уговаривал жену завязать с пластическими операциями и вместо этого разобраться с комплексами, которые не давали ей спокойно жить. Поэтому узнав, что Долина похудела на безопасной диете, Митязов был очень за нее рад.