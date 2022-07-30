Вспомнил с содроганием: тайну Долиной выдал ее бывший муж
На эту тему певица предпочитает не распространяться.
Бывший супруг Ларисы Долиной поделился интимными подробностями пережитых ею мук ради красоты. Это сегодня звезда рассказывает об интервальном голодании и хитрых приемах похудения, а в прошлом не раз ложилась под нож хирурга.
По словам Виктора Митязова, в конце 90-х Долина решилась на липосакцию, результат которой не стоил ни денег, ни страданий. Жир врачи откачали неравномерно, а смотреть на супругу в период восстановления без содрогания он не мог. Подобный опыт у артистки был и после пластики груди.
«Подтягивала. Лицо тоже делала — с подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно», — вспоминал экс-супруг Ларисы Александровны в интервью «КП».
В период брака он уговаривал жену завязать с пластическими операциями и вместо этого разобраться с комплексами, которые не давали ей спокойно жить. Поэтому узнав, что Долина похудела на безопасной диете, Митязов был очень за нее рад.