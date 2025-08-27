Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию

Актриса знала, что такое самобичевание и умела с ним боролась.

Имя Фаины Раневской давно стало символом мудрости и прямоты. Её остроумные реплики разлетаются цитатами, но за ними всегда стоит глубинный смысл.

Одна из её самых пронзительных фраз звучит так:

«Главное — живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить».

Эти слова — больше, чем афоризм. Раневская напомнила нам, что прошлое, каким бы важным и дорогим оно ни было, не должно становиться тенью, перекрывающей свет настоящего. Актриса словно говорит: перестаньте оглядываться назад, не застревайте в воспоминаниях, не пытайтесь прожить вчерашний день заново.

У вас не выйдет и вы лишний раз впадете в депрессию, когда нужно жить настоящим, решать насущные проблемы.

Прошлое формирует нас, но жизнь течёт здесь и сейчас — в улыбке прохожего, в запахе утреннего кофе, в случайной фразе друга. Слишком часто мы живём воспоминаниями, вместо того чтобы замечать настоящее. А между тем, именно оно — единственное, что принадлежит нам полностью.

Раневская призывает к смелости: смотреть вперёд, принимать перемены когда на душе плохо и не бояться нового. А еще пышечка Раневская остроумно высказалась о диетах: больше не захотите морить себя голодом.