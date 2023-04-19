Вспоминать стыдно: за что сиквел «Карнавальной ночи» растоптали в СССР

Мода на продолжение культовых советских картин появилась довольно давно. Однако сиквелы редко становились успешнее оригиналов, и фильм «Старый знакомый» не стал исключением.

Картина 1969 года является продолжением ленты Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». «Старого знакомого» снял актер Игорь Ильинский, исполнивший в оригинале роль Серафима Огурцова. В сиквеле он снова перевоплотился в знакомого персонажа, однако это не спасло ситуацию.

По сюжету Огурцов работает директором парка культуры. Его инициатива разместить сеть пивных и шашлычных в местах отдыха встречает сопротивление молодежи. Но Огурцов не собирается сдаваться и всячески продвигает свою идею.

Фильм оказался провальным. Зрители ждали второй «Карнавальной ночи», но получили невнятную комедию с устаревшим юмором. Сценарий был откровенно слабым и сильно проигрывал оригинальной истории. Картину Ильинского разнесли и зрители, и критики, а вскоре о ней и вовсе позабыли.

Современные зрители тоже не были в восторге от «Старого знакомого». Вот какие отзывы они оставили в Сети: