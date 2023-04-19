Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вспоминать стыдно: за что сиквел «Карнавальной ночи» растоптали в СССР

Вспоминать стыдно: за что сиквел «Карнавальной ночи» растоптали в СССР

19 апреля 2023 18:45
Вспоминать стыдно: за что сиквел «Карнавальной ночи» растоптали в СССР

Ожидания зрителей не оправдались.

Мода на продолжение культовых советских картин появилась довольно давно. Однако сиквелы редко становились успешнее оригиналов, и фильм «Старый знакомый» не стал исключением.

Картина 1969 года является продолжением ленты Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». «Старого знакомого» снял актер Игорь Ильинский, исполнивший в оригинале роль Серафима Огурцова. В сиквеле он снова перевоплотился в знакомого персонажа, однако это не спасло ситуацию.

По сюжету Огурцов работает директором парка культуры. Его инициатива разместить сеть пивных и шашлычных в местах отдыха встречает сопротивление молодежи. Но Огурцов не собирается сдаваться и всячески продвигает свою идею.

Фильм оказался провальным. Зрители ждали второй «Карнавальной ночи», но получили невнятную комедию с устаревшим юмором. Сценарий был откровенно слабым и сильно проигрывал оригинальной истории. Картину Ильинского разнесли и зрители, и критики, а вскоре о ней и вовсе позабыли.

Современные зрители тоже не были в восторге от «Старого знакомого». Вот какие отзывы они оставили в Сети:

«Музыка к фильму звучит очень нервно и слегка диковато», «Фильм так себе», «Очень посредственный сюжет», «Бледная тень „Карнавальной ночи“».

Вспоминать стыдно: за что сиквел «Карнавальной ночи» растоптали в СССР
Фото: кадр из фильма "Карнавальная ночь" (1956), кадр из фильма "Старый знакомый" (1969)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video