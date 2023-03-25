Вспоминать стыдно: чем закончилось самое провальное свидание секс-символа Голливуда

Первое свидание — это важный и трепетный момент для каждого человека. Поэтому на этой встрече люди стараются проявить себя самым наилучшим образом.

Так хотел поступить и Курт Рассел собираюсь провести вечер с Голди Хоун. Голливудский красавец и кумир многих девушек пригласил актрису в клуб. Однако вместо танцев влюблённая парочка оживлённо беседовала и провела за разговорами несколько часов. А после они решили отправиться в дом девушки, но оказалось, что ключи находятся у рабочих, которые занимаются ремонтом в особняке знаменитости.

Тогда герой боевиков решил забраться внутрь через окно. Но именно в этот момент на место прибыл наряд полиции, пытающийся предотвратить проникновение в частную собственность. Конечно, позже выяснилось, что дом принадлежал Голди, но первое свидание уже было испорчено. Хотя это никак не помешало бурному и крепкому роману артистов, который длится уже 40 лет.