Вспоминать гадко: Киркоров и Басков запятнали репутацию на съемках клипа

«Ибица» — один из самых скандальных современных клипов. Николай Басков и Филипп Киркоров получили с его помощью огромные рекламные контракты, но зрители все равно не одобрили такой креатив.

Самый шокирующий момент видео — это падение кабинки биотуалета, в которой находится натуральный блондин. Сам певец утверждал, что «нечистоты» были бутафорскими, а по фэншуй такое приключение и вовсе к деньгам. Действительно, после выхода клипа оба исполнителя получили предложения на 200 тысяч евро каждый. Но выглядело все так натурально, что зрители испытывали только отвращение.

А вот драка между артистами в кадре была самой настоящей. Музыканты признавались, что с радостью воспользовались такой возможностью и наконец-то смогли «отвести душу». К сожалению, все эти старания зрители не оценили. Видео вызвало гораздо больше негатива, чем положительных отзывов.