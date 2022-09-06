Вспоминала с содроганием: в СССР Гурченко жестко проучили за «звездную болезнь»

По словам актрисы, фельетон в газете на 10 лет прервал ее карьеру.

Скандалы и разбирательства вокруг морального облика всегда сопровождали советских звезд экрана. Не избежала их, само собой, и великая Людмила Гурченко — причем еще практически с самого старта в большом кино.

Дело было в 1958 году — через два года после «Карнавальной ночи», сделавшей юную харьковчанку Люсю Гурченко мегапопулярной и узнаваемой актрисой.

Вместе со славой Людмила Марковна захотела и денег, начав участвовать в «левых» концертах. В те годы это была распространенная практика, хотя она и не приветствовалась — ведь на артистах мошенники зарабатывали в разы больше.

Чтобы отучить юную красавицу от «звездной болезни» и показать, что всесоюзная известность — еще не гарантия неприкосновенности, в печать вышел фельетон «Чечетка налево» под авторством Шатуновского и Панкина:

«Увлекшись этим странным видом искусства, Людмила Гурченко словно и не замечает, что устраивают ей концерты возят из клуба в клуб, рекламируют и поднимают на щит проходимцы».

Позже актриса не раз вспоминала, что именно он на 10 лет лишил ее ярких и известных ролей, поставив карьеру на паузу.