Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма

Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма

7 августа 2025 09:54
Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма

Концовка была с заделом на второй сезон.

Поклонники ликуют — «Уэнсдей» вернулась. Но прежде чем нырять с головой во второй сезон стоит освежить в памяти, чем вообще закончился первый, который вышел аж три года назад. Иначе очень легко запутаться.

Сюжет представляет собой нечно большее, чем просто «история про школу для изгоев и монстров». Здесь — убийства, древние пророчества, семейные тайны, скрытые личности. Сейчас разложим все по полочкам, чтобы точно не потерять нить в новых сериях.

Краткий пересказ — без воды, только суть:

Уэнсдей Аддамс отправляют в академию «Невермор», школу для необычных подростков. Там она сталкивается с первым видением и первой смертью: в лесу кто-то убивает ее однокурсника Роуэна. Позже парень вдруг появляется живым, но девушку уже не остановить — она начинает собственное расследование.

На этом пути она узнает о тайном обществе «Белладонна», знакомится с ведьмой (своим предком) Гуди Аддамс, и все глубже погружается в мрачную историю городка Джерико. Оказывается, когда-то его основатель Джозеф Крэкстоун пытался истребить всех изгоев — и теперь кто-то хочет его воскресить.

Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма

Особый поворот в расследовании — дело Гаррета Гейтса. 30 лет назад в убийстве юноши обвинили Гомеса Аддамса. Родители Уэнсдей приезжают в «Невермор», и каждый рассказывает свою версию событий. Выясняется: Гаррет был одержим матерью Уэнсдей и планировал отравить весь бал изгоев. На самом деле он погиб по собственной вине. Уэнсдей удается доказать невиновность отца.

Но цепочка смертей продолжается. Монстр в лесу — не просто чудовище, а хайд. Уэнсдей подозревает Ксавье Торпа, но правда оказывается не такой очевидной.

Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма

Хайдом все это время был Тайлер — сын шерифа, в которого Уэнсдей успела влюбиться. А за кулисами им манипулировала Лорел Гейтс, сестра убитого Гаррета, — она выдавала себя за преподавательницу ботаники.

Цель Лорел — воскресить Крэкстоуна и уничтожить «Невермор» и всех изгоев. Через Уэнсдей она запускает древний ритуал, и злодей действительно возвращается. Но объединенные усилия студентов и Гуди Аддамс помогают остановить и Крэкстоуна, и его последнюю союзницу.

Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма

В финале: Лорел обезврежена, Крэкстоун уничтожен, академия спасена. Уэнсдей едет домой — но получает странное сообщение: кто-то за ней следит. А Тайлер, прикованный цепями в полицейском фургоне, начинает превращаться в хайда.

На этом все, но лишь в первом сезоне. Впереди еще больше тайн и приключений в академии «Невермор».

Ранее мы писали: Серий осталось мало, эпика навалом: у «Вождя войны» рейтинги уже выше, чем у «Уэнсдэй», а финал снял сам Момоа — и вот когда он выйдет

Фото: Кадры из сериала «Уэнсдей»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Готично, но вторично: 2 сезон «Уэнсдэй» хуже первого почти во всем — Netflix совершил одну непростительную ошибку Готично, но вторично: 2 сезон «Уэнсдэй» хуже первого почти во всем — Netflix совершил одну непростительную ошибку Читать дальше 7 августа 2025
Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает Читать дальше 8 августа 2025
Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое Читать дальше 8 августа 2025
Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след Читать дальше 7 августа 2025
Выключайте НТВ: в Казахстане сняли свою версию «Ментовских войн» — этот сериал на 8 из 10 Выключайте НТВ: в Казахстане сняли свою версию «Ментовских войн» — этот сериал на 8 из 10 Читать дальше 7 августа 2025
У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана Читать дальше 7 августа 2025
Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов Читать дальше 7 августа 2025
Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь Читать дальше 6 августа 2025
Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb) Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb) Читать дальше 6 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше