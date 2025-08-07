Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма

Концовка была с заделом на второй сезон.

Поклонники ликуют — «Уэнсдей» вернулась. Но прежде чем нырять с головой во второй сезон стоит освежить в памяти, чем вообще закончился первый, который вышел аж три года назад. Иначе очень легко запутаться.

Сюжет представляет собой нечно большее, чем просто «история про школу для изгоев и монстров». Здесь — убийства, древние пророчества, семейные тайны, скрытые личности. Сейчас разложим все по полочкам, чтобы точно не потерять нить в новых сериях.

Краткий пересказ — без воды, только суть:

Уэнсдей Аддамс отправляют в академию «Невермор», школу для необычных подростков. Там она сталкивается с первым видением и первой смертью: в лесу кто-то убивает ее однокурсника Роуэна. Позже парень вдруг появляется живым, но девушку уже не остановить — она начинает собственное расследование.

На этом пути она узнает о тайном обществе «Белладонна», знакомится с ведьмой (своим предком) Гуди Аддамс, и все глубже погружается в мрачную историю городка Джерико. Оказывается, когда-то его основатель Джозеф Крэкстоун пытался истребить всех изгоев — и теперь кто-то хочет его воскресить.

Особый поворот в расследовании — дело Гаррета Гейтса. 30 лет назад в убийстве юноши обвинили Гомеса Аддамса. Родители Уэнсдей приезжают в «Невермор», и каждый рассказывает свою версию событий. Выясняется: Гаррет был одержим матерью Уэнсдей и планировал отравить весь бал изгоев. На самом деле он погиб по собственной вине. Уэнсдей удается доказать невиновность отца.

Но цепочка смертей продолжается. Монстр в лесу — не просто чудовище, а хайд. Уэнсдей подозревает Ксавье Торпа, но правда оказывается не такой очевидной.

Хайдом все это время был Тайлер — сын шерифа, в которого Уэнсдей успела влюбиться. А за кулисами им манипулировала Лорел Гейтс, сестра убитого Гаррета, — она выдавала себя за преподавательницу ботаники.

Цель Лорел — воскресить Крэкстоуна и уничтожить «Невермор» и всех изгоев. Через Уэнсдей она запускает древний ритуал, и злодей действительно возвращается. Но объединенные усилия студентов и Гуди Аддамс помогают остановить и Крэкстоуна, и его последнюю союзницу.

В финале: Лорел обезврежена, Крэкстоун уничтожен, академия спасена. Уэнсдей едет домой — но получает странное сообщение: кто-то за ней следит. А Тайлер, прикованный цепями в полицейском фургоне, начинает превращаться в хайда.

На этом все, но лишь в первом сезоне. Впереди еще больше тайн и приключений в академии «Невермор».

