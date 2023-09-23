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Всплыло последнее фото Гришечкина: весь опухший, даже шеи не видно

23 сентября 2023 12:45
Всплыло последнее фото Гришечкина: весь опухший, даже шеи не видно

После потери жены покатился по наклонной.

На днях стало известно о смерти звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина. Артист скончался из-за остановки сердца на фоне острых нарушений. Последние дни он провел в реанимации. На свежих фотографиях актера видно, что его здоровье было не в лучшей форме.

В Сети сообщают, что у Гришечкина были проблемы с алкоголем. Любимцу публики пришлось пережить немало. Шесть лет назад он потерял жену, а затем перенес инфаркт. Все это сильно сказалась и на его организме, и на психическом состоянии. После этого артист стал регулярно прикладываться к бутылке, но продолжал работать.

На одном из снимков, сделанных в последние месяцы, видно, что Вячеслав существенно прибавил в весе. Лицо актера выглядит сильно опухшим, а живот заметно округлился. Перед экстренной госпитализацией Гришечкин находился в реабилитационном центре, куда попал из-за злоупотребления спиртным.

Всплыло последнее фото Гришечкина: весь опухший, даже шеи не видно
Фото: Кадр из сериала «Солдаты», соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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