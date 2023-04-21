Всплыло фото Андрея Малахова без парика: будете хохотать до слез

Андрей Малахов предпочитает не вдаваться в подробности о том, что подвигло его носить парик. У фанатов есть множество самых разных версий. Одни уверены, что телеведущий столкнулся с такой распространенной среди мужчин проблемой, как облысение. Другие твердят, что шоумен смертельно болен.

Звезда экрана не обращает внимания на разговоры за своей спиной. Наверняка он мечтает, чтобы зрители перестали обращать внимание на его неестественную прическу, но не тут-то было. Интернет-пользователи охотно обсуждают, как странно и нелепо выглядит телеведущий с накладками из искусственных волос.

К тому же в Сети всплыло фото Малахова без парика, что вызвало новую порцию пересудов. Многие уже и забыли, каким эффектным брюнетом Андрей был в начале своей звездной карьеры. Популярным он стал в 2001 году, когда на экраны вышла программа «Большая стирка». Тогда ведущий еще был обладателем густой шевелюры, но делал такие укладки, при виде которых сегодня большинству зрителей трудно сдержать смех.