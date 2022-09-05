Всплыла правда о поведении Никулина в секс-сцене со Светличной: зря дрожала

Откровенная сцена соблазнения героя Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука» стала сенсацией для советских зрителей. В то время интимные кадры были невозможны для показа, а в комедии Светлана Светличная не только танцевала полуобнаженной, но и в финале эпизода снимала с себя белье.

Как вспоминала актриса, она легко согласилась на съемки, но перед началом работы ее охватил ужас. На площадке столпились десятки мужчин, многие работники даже пришли из соседних павильонов, чтобы посмотреть на оголяющуюся звезду. Справиться с волнением Светлане помог Юрий Никулин. Перед командой «Мотор!» актер отвел ее в сторону и потребовал «прекратить дрожать». Артист посоветовал ей смотреть только на него, игнорируя окружающих.

«Я свой человек. Я тебе подыграю», — цитировала актриса позже слова Юрия.

Его слова помогли артистке справиться с волнением. Провокационную сцену удалось быстро отснять, а Светличная после выхода фильма стала секс-символом СССР.