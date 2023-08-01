Всплыла неудобная правда о бизнесе Малышевой: дела хуже некуда

В 2012 году телеведущая Елена Малышева основала компанию «Диета Елены Малышевой». Желающим избавиться от лишнего веса она предлагала доставку готовых рационов, которые позволяют не считать калории и получать все необходимое питание.

Поначалу бизнес шел на ура: репутация ведущей, которая много лет вела передачу о здоровье, быстро помогла ей раскрутиться. Но в последний год продажи резко упали. На рынке появилось много конкурентов, как универсальных сервисов по доставке еды, так и специфических, предназначенных специально для худеющих.

Выручка «Диеты Елены Малышевой» уменьшилась в четыре раза, а патент на наборы для снижения веса истек еще в начале весны. Недавно выяснилось, что телеведущая продала принадлежащую ей половину компании. Покупателем стала управлявшая бизнесом Александра Ломовцева. Владельцем второй половины компании остается партнер Малышевой Дмитрий Щиглик.