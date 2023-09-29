Всплыла интригующая особенность неженатого Цискаридзе: проболталась балерина

Николай Цискаридзе часто создает впечатление тщеславного и даже высокомерного человека. Артист не любит откровенничать с журналистами, а свою личную жизнь предпочитает держать в секрете. Бывшая коллега рассказала прессе о тайной особенности танцора.

Балерина Геба Фаттах, которая выступала вместе с Николаем в Большом театре и не раз танцевала с ним дуэте, в беседе со СМИ поделилась своим мнением о Цискаридзе. Она не стала отрицать, что звезда балета является довольно тщеславным человеком. Но Геба считает, что с таким талантом подобные качества ему можно простить.

При этом Фаттах отметила другие черты артиста — его интеллект и эрудицию. По словам балерины, Николай очень образован, он постоянно расширяет свои знания в самых разных областях. Мужчина даже получил высшее юридическое образование, что среди танцоров встречается нечасто.

Возможно, именно поэтому Цискаридзе до сих пор остается холостым. Вместо того чтобы заниматься личной жизнью, он все время учится новому.