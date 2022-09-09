Всплыл постыдный факт о Светличной: разрушила жизнь любимого солдата СССР

Всесоюзная популярность пришла к Владимиру Ивашову, когда он был студентом ВГИКа. В 1959 году он исполнил главную роль в фильме Григория Чухрая «Баллада о солдате». Лента получила и международное признание — была отмечена на фестивале в Каннах и даже претендовала на «Оскар» в одной из номинаций.

Из-за обрушившейся славы у Ивашова не было отбоя от новых предложений о съемках. Еще до выпуска из ВГИКа он успел сняться в нескольких лентах, а затем по распределению попал в Театр киноактера. Туда он устраивался, будучи молодым мужем: ранее он женился на однокурснице Светлане Светличной. Амбициозная актриса не обращала внимание на Ивашова, пока к нему не пришла известность. Только после этого она ответила взаимностью на его ухаживания.

Первое время молодожены жили в коммуналке, где у них родился первый сын. Затем Чухрай помог выбить любимому солдату СССР двухкомнатную квартиру. В 1972 году у супругов родился второй мальчик. Но в семье царило непонимание: Светличная изводила ревностью мужа, на яркую внешность которого обращали внимание фанатки. Раздражал ее и успех супруга в работе. Актриса не нашла ничего лучше, как из мести заводить романы на стороне.

От стресса и постоянных конфликтов Ивашов испытывал огромное напряжение, у него развились проблемы с желудком. Он даже предложил Светлане развестись, но та убедила его попробовать наладить отношения. Они обвенчались, но крепче их брак не стал.

В 90-е с работой у актеров было туго. Светлана капризничала, требовала от мужа обеспечивать семью. Владимир уволился из театра и начал работать на стройке — грузчиком или разнорабочим. Тяжелый труд окончательно подорвал его здоровье. В возрасте 55 лет в 1995 году актер скончался из-за обострившейся язвы желудка.