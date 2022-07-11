Вслед за супругой: 68-летний Серов выставил из дома родную дочь

Дочь Александра Серова Мишель была вынуждена сменить место жительства. Вместе с мужем и двумя детьми она жила в отдельном особняке на территории, принадлежащей ее отцу. Неподалеку на участке находился и дом, где проживал сам Серов. Исполнитель первым предложил Мишель перебраться поближе к нему. Но за полтора года певцу надоело соседствовать с дочерью и ее семьей.

Как объяснила Мишель подписчикам в Telegram-канале, около четырех недель назад отец впервые заявил ей, что ему нужно остаться в одиночестве. Певец собирался восстановиться и отдохнуть. Затем 68-летний Серов улетел в отпуск в Турцию, а по возвращении вновь поднял тему переезда.

«Попросил собраться дня за три» — призналась Мишель.

Почему певец выставил из дома родную дочь, до сих пор непонятно. По словам Мишель, они не ругались и продолжают общаться. Сейчас она вместе с семьей живет в другом доме в коттеджном поселке на Киевском шоссе. Теперь ее может навещать и мать Елена Стебенева. После скандального развода Серов не только выгнал бывшую супругу из дома, но и запретил ей приезжать даже для общения с дочерью или внуками.

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