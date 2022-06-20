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Вслед за семьей: чеченский сын Орбакайте сообщил об отъезде из страны

20 июня 2022 11:00
Вслед за семьей: чеченский сын Орбакайте сообщил об отъезде из страны

Знаменитость не стал скрывать свои планы.

Дени Байсаров взбудоражил пользователей Сети, рассказав о своем отъезде в Париж. Звезда социальных сетей разоткровенничался в личном Telegram-канале.

В публикации наследник Примадонны признался, что решил устроить себе небольшой отпуск. Как оказалось, Дени отправился отдыхать в Париж, где намерен провести ближайшее время. Знаменитость пообещал рассказывать о своих приключениях и делиться увиденным с поклонниками.

«Я недолго в Париже! Буду показывать вам потихоньку мое путешествие», — пишет Байсаров.

При этом сын Кристины Орбакайте признался, что намерен в ближайшее время вернуться в Россию. Даже в отъезде он продолжает руководить своей компанией по организации вечеринок, поэтому после каникул полноценно продолжит работу в городе. Насколько долгим окажется путешествие, юноша предпочел не сообщать.

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Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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