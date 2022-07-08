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Вслед за Пугачевой: тяжелобольной Моисеев объявил об отъезде из страны

8 июля 2022 18:15
Вслед за Пугачевой: тяжелобольной Моисеев объявил об отъезде из страны

О предстоящей поездке певец мечтает не один год.

Борис Моисеев в ближайшее время поедет на отдых в Юрмалу. Планами музыканта поделился его близкий друг и директор Сергей Горох.

Прославленный артист уже несколько лет планирует вернуться в свой дом, расположенный на Рижском заливе. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса и других сложностей Моисеев все это время не мог приехать в Юрмалу на отдых, однако теперь решил провести лето именно там и уже активно продумывает все этапы путешествия, ориентируясь на сложности пути и состояние своего здоровья.

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Как пишет портал Woman, еще одна причина, по которой музыкант намерен поехать именно в Латвию, — недавний приезд на курорт Аллы Пугачевой. Артисты давно являются близкими друзьями, а после отъезда в Израиль именно Моисеев оказался одним из немногих, с кем Примадонна поддерживала связь. И именно поэтому, как считают журналисты, певец и хочет как можно быстрее оказаться в Юрмале.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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