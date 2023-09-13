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Вслед за отцом покоряют Болливуд: как выглядят взрослые сыновья танцора диско

13 сентября 2023 14:00
Вслед за отцом покоряют Болливуд: как выглядят взрослые сыновья танцора диско

Наследники унаследовали талант и красоту своего отца.

Митхун Чакраборти известен как один из самых успешных и плодовитых артистов Индии. Он снялся во множестве картин и до сих пор не покидает съемочную площадку. При этом мало кто догадывается, что звезда экрана стал основателем целой актерской династии.

Так, старший сын артиста Мимох с детства знал, что пойдет по стопам отца. Впервые на экране он появился в 2008 году, снявшись в фильме «Джимми», а потом начал активно развивать свою карьеру. Но в 2015 году неожиданно поставил ее на паузу, сконцентрировавшись на отельном бизнесе своей семьи. Спустя время он вновь вернулся на экраны и теперь совмещает два любимых делах.

Средний сын артиста Умшей предпочел сконцентрироваться на работе режиссера. Он получил образование в Нью-йоркской киноакадемии и успел снять несколько работ, высоко оцененных и публикой, и критиками.

Намаши, младший сын Чакраборти, также занял в индустрии шоу-бизнеса. Молодой человек создал свое комическое шоу, которое с успехом идет на индийских каналах, и выпустил несколько короткометражных фильмов. Помимо этого, Намаши нередко выступает в качестве ассистента на съемках болливудских картин.

Вслед за отцом покоряют Болливуд: как выглядят взрослые сыновья танцора диско
Фото: legion-media.ru, кадр из фильма «Танцор диско» (1982), «Дом-призрак» (2011), социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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