Вслед за Нагиевым: лишившаяся работы Гузеева сдает позиции

Лариса Гузеева потеряла доверие россиян. Знаменитость выбыла из рейтинга основных лидеров мнений нашей страны.

Еще в прошлом году звезда «Давай поженимся!» уверенно входила в число знаменитостей из телевизионной сферы, к мнению которых поклонники прислушивались. Однако после того, как знаменитый проект ушел на паузу, артистка потеряла любовь своих зрителей. Теперь, как сообщает исследовательский холдинг «Ромир », Гузеева не входит в первую десятку рейтинга.

В месте с ней потерял доверие поклонников и Дмитрий Нагиев. Как отмечают внимательные фанаты, телеведущая повторила судьбу коллеги, с которым у нее ранее был роман и до сих пор сохранилось близкое общение.

Отметим, что на первом месте рейтинга оказался Никита Михалков. Также в списке можно увидеть Федора Бондарчука, Дмитрия Певцова и Николая Цискаридзе, который не так давно начал карьеру телеведущего.