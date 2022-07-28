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Вслед за Нагиевым: лишившаяся работы Гузеева сдает позиции

28 июля 2022 18:40
Вслед за Нагиевым: лишившаяся работы Гузеева сдает позиции

Знаменитость не смогла сохранить любовь фанатов.

Лариса Гузеева потеряла доверие россиян. Знаменитость выбыла из рейтинга основных лидеров мнений нашей страны.

Еще в прошлом году звезда «Давай поженимся!» уверенно входила в число знаменитостей из телевизионной сферы, к мнению которых поклонники прислушивались. Однако после того, как знаменитый проект ушел на паузу, артистка потеряла любовь своих зрителей. Теперь, как сообщает исследовательский холдинг «Ромир», Гузеева не входит в первую десятку рейтинга.

В месте с ней потерял доверие поклонников и Дмитрий Нагиев. Как отмечают внимательные фанаты, телеведущая повторила судьбу коллеги, с которым у нее ранее был роман и до сих пор сохранилось близкое общение.

Отметим, что на первом месте рейтинга оказался Никита Михалков. Также в списке можно увидеть Федора Бондарчука, Дмитрия Певцова и Николая Цискаридзе, который не так давно начал карьеру телеведущего.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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