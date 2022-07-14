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Киноафиша Статьи Вслед за Федосеевой-Шукшиной: Алибасов выступил с громким заявлением

Вслед за Федосеевой-Шукшиной: Алибасов выступил с громким заявлением

14 июля 2022 11:34
Вслед за Федосеевой-Шукшиной: Алибасов выступил с громким заявлением

Продюсер опроверг продолжение их романа.

Только недавно Лидия Федосеева-Шукшина признавалась, что в отношениях с Бари Алибасовым у них царит гармония. Она уверяла, что они часто созваниваются и даже до сих пор являются мужем и женой. По ее словам, никто из них не забирал из суда документы о разводе, поэтому они и не считают себя экс-супругами.

Вслед за Федосеевой-Шукшиной с громким заявлением выступил и сам Алибасов. И его версия событий сильно отличается от мнения актрисы. Продюсер подчеркнул, что с женой он развелся больше года назад, а сейчас наслаждается холостой жизнью. Правда, планирует оставаться свободным недолго: Алибасов уже раздумывает над следующим браком. В беседе с изданием «Телепрограмма.pro» Бари отметил, что у него есть несколько потенциальных невест, поэтому теперь он выбирает из них наиболее подходящую.

Что же касается слухов о его женитьбе на помощнице Виктории, то эти предположения продюсер тоже опроверг. Он заверил, что с молодой женщиной у него исключительно рабочие отношения.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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