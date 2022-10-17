Вскрылся позорный факт о Шурике: изменщика уговаривали вернуться к жене

Роль Шурика сделала из Александра Демьяненко всенародную кинозвезду. Но в отличие от успеха и славы на экране, в его личной жизни было много страниц, о которых знали только самые близкие.

Как рассказала изданию «7 дней » приемная дочь народного артиста РСФСР — актриса Анжелика Неволина, Демьяненко очень долго скрывал свои отношения с ее матерью Людмилой, которая работала на «Ленфильме» режиссером дубляжа. На момент начала их романа Александр Сергеевич был женат.

Он долго ухаживал за Людмилой и в какой-то момент даже переехал к ней. Но через несколько дней к неверному мужу приехал его друг — актер Владимир Татосов. После долгих уговоров с его стороны Александр сдался и принял решение вернуться к жене. Но, несмотря на это, они с Людмилой продолжали встречаться тайком.

Демьяненко даже просил любимую не появляться на съемках новогоднего «Голубого огонька», поскольку шел туда вместе с женой, хотя сам очень страдал от невозможности их встречи. Лишь через 12 лет артист смог уйти от первой супруги Марины Скляровой и жениться на Людмиле.