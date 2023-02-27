Вскрылось спустя годы: прошлое Олега Табакова заставило подскочить всю страну

Поклонники не верят, что кумир мог пасть так низко.

Через три года после смерти Олега Табакова актриса Елена Проклова обвинила покойного мэтра в домогательствах. Ее поддержали и ученицы худрука МХТ им. Чехова (например, Елена Антоненко) и другие актрисы.

С сенсационного признания Прокловой в эфире «НТВ» в России начался громкий скандал. Не называя имени, артистка достаточно прозрачно намекнула, что домогавшимся был кумир всей страны. В подробностях она вспоминала, как ее, 15-летнюю, знаменитый актер повез в лес — якобы читать басню. «Он клал мне руки между ног. Он говорил, что у взрослых такая любовь», — со слов актрисы, именно так Табаков комментировал свои действия, обещая подготовить ее к поступлению во МХАТ и научить романтическим чувствам.

Вдова Табакова, как и многие другие поклонники артиста, восприняла «информационную бомбу» в штыки. В личный блог Марины Зудиной они написали много гневных комментариев в адрес Прокловой. Зудина призналась, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание».

Однако Проклову поддержали другие актрисы. Бывшая ученица Табакова Наталья Гвоздикова заявила, что Табаков мстил ей за отказ вступать в отношения.