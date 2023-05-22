Вскрылось спустя годы: никто даже не догадывался, от чего на самом деле умер Лановой

В жизни Василия Ланового произошла страшная трагедия, подробности которой он долгое время скрывал от публики. В 2013 году артист потерял младшего сына — Сергея. Звездному наследнику было всего 37 лет.

Официальная причина смерти — сердечный приступ. Однако правда, вскрывшаяся спустя годы, оказалась куда страшнее. Сын Ланового употреблял запрещенные вещества. Как бы актер и его супруга Ирина Купченко ни пытались помочь наследнику, все оказалось бесполезно.

Артист не хотел, чтобы о зависимости Сергея узнала широкая общественность. Однако об этом рассказал его друг в шоу «Ты не поверишь!». «Он от этого и умер», — подметил инсайдер, намекнув на пагубное пристрастие Ланового-младшего.

Кончина сына стала для Василия Семеновича большой трагедией: он будто утратил смысл своего существования. Актер пережил наследника на восемь лет и скончался от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.