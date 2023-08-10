Вскрылось после смерти: у Кобзона был приемный сын, которого прятали за границей

Иосиф Кобзон и его супруга Нинель за годы совместной жизни воспитали двоих детей, Андрея и Наталью. Прославленные супруги никогда не скрывали своих наследников от публики. При этом не так давно оказалось, что они являются родителями третьего ребенка.

Так, несколько лет назад Иосиф и Нинель усыновили мальчика, который жил в Армении. Они не могли уделять ему много внимания, но окружили заботой и навещали при первой возможности. А когда сын вырос, то смог приезжать к родным в Москву.

Сегодня сын Кобзона продолжает жить в Армении, но изредка оказывается в столице России. И на одной из таких встреч журналисты и заметили его в компании Нинель. Сначала пресса решила, что перед ними новый возлюбленный вдовы Кобзона, но та поспешила раскрыть правду, чтобы не порождать еще больше слухов.

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Когда приезжает в Россию, то мы с дочерью и сыном стараемся охватить его вниманием», — рассказывает Нинель.

При этом другие подробности знаменитость предпочла сохранить в тайне. Она не раскрыла, как и чем именно занимается ее наследник и даже его имя предпочла умолчать.