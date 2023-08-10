Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вскрылось после смерти: у Кобзона был приемный сын, которого прятали за границей

Вскрылось после смерти: у Кобзона был приемный сын, которого прятали за границей

10 августа 2023 15:45
Вскрылось после смерти: у Кобзона был приемный сын, которого прятали за границей

Долгие годы публика не догадывалась о семейной тайне артиста.

Иосиф Кобзон и его супруга Нинель за годы совместной жизни воспитали двоих детей, Андрея и Наталью. Прославленные супруги никогда не скрывали своих наследников от публики. При этом не так давно оказалось, что они являются родителями третьего ребенка.

Так, несколько лет назад Иосиф и Нинель усыновили мальчика, который жил в Армении. Они не могли уделять ему много внимания, но окружили заботой и навещали при первой возможности. А когда сын вырос, то смог приезжать к родным в Москву.

Сегодня сын Кобзона продолжает жить в Армении, но изредка оказывается в столице России. И на одной из таких встреч журналисты и заметили его в компании Нинель. Сначала пресса решила, что перед ними новый возлюбленный вдовы Кобзона, но та поспешила раскрыть правду, чтобы не порождать еще больше слухов.

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Когда приезжает в Россию, то мы с дочерью и сыном стараемся охватить его вниманием», — рассказывает Нинель.

Вскрылось после смерти: у Кобзона был приемный сын, которого прятали за границей

При этом другие подробности знаменитость предпочла сохранить в тайне. Она не раскрыла, как и чем именно занимается ее наследник и даже его имя предпочла умолчать.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Ты не поверишь!»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше